14:58

Pois xa volvemos a entrar noutra campaña electoral... desde esta próxima medianoite políticos xa poden pedir o voto, porque na práctica xa non deixamos de estar en campaña desde as eleccións municipais.

Este xoves xa se pasan por Galicia dous dos candidatos á presidencia do Goberno, Nuñez Feijóo que estará na súa aldea natal e Yolanda Díaz que, acompañada de Ada Colau, abrirá a campaña na Coruña.

Pero tóda-las formacións teñen previstos actos electorais. Irémoslle-lo contando nos próximos quince días