Os especialistas non se poñen dacordo sobre se estamos na oitava onda da pandemia, pero o certo é que nos últimos días o aumento de casos é moi significativo e iso que só se comunicana os que afectan ós maiores de 60 anos ou persoas vulnerables.

Aínda que os efectos dos contaxios son máis leves non é menos certo que en dúas semanas se duplicou o número de persoas hospitalizadas e xa estamos en niveis que non se rexistraban desde primeiros de 2021.

Na pesca, o sector detalla nun documento a súa oposición a que se prohiba a pesca de fondo nun cento de áreas de gran interés para a flota galega.



