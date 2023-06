14:59

A morte de Ana Vanessa Serén a máns da súa exparella abriu de novo o debate sobre as medidas de protección das víctimas. O Garda civil autor da acción fora detido pero por falta de informes non tivo xuizo. Impúxoselle unha orde de alonxamento da muller pero non tiña ningún mecanismo de control.

Sobre o Pintanxo, a Comisión que investiga os accidentes marítimos, fixo público un comunicado no que di que se alcanzaron tódolos obxectivos na inspección dos restos do pesqueiro