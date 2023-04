14:59

Nova acción contra o tráfico de drga en Pontevedra. Neste caso heroina de gran pureza. A policía incautouse de case 25 quilos. Os detidos xa están en prisión.

Novo vertido, neste caso de purín entre Frades e Mesía, cando aínda se fai un seguemento do que ocasionou a rotura da balsa dunha canteira na mesma zona.

Nun xoves festivo inicio dunha longa ponte que no meteorolóxico invita a disfrutar duns días case de verán.

O tempo vai continuar seco e solleiro e as temperaturas van ir subindo. Estes días pasarán dos 20 graos en boa parte de Galicia.