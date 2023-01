14:42

os nenos e nenas recibirán os agasallos dos Reis Magos, despois dun xoves no que as cabalgatas puideron desfilar polas cidades galegas a diferenza do ano pasado debido ás restriccións a consecuencia da pandemia.

- A federación de autonómos de Galicia alerta da perda de máis de 2000 traballadores por conta propia en 2022. Segundo a federación son os peores datos dende a crise de 2008.

- O sector pesqueiro de Vigo únese ó do resto de España pra pedir a baixada do IVE dos produtos do mar. Ademais, o sector sector lácteo está preocupado pola reducción da producción de leite e de granxas debido ó aumento dos gastos nas explotacións. Cren que, de continuar así a situación, podería haber desabastecemento