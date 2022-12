14:59

A comunidade colombiana en Lugo pide que non se lle relacione co asasinato hai unha semana de Cristina Cabo. Este domingo realizou unha concentración de condena diante do concello.

En liberdade con cargos dous veciños de Lalín que agrediron un indixente en Xixón. Foron idenfificados grazas ó video que eles mesmos colgaron na redes sociais.

E, Renfe vai denunciar a acción que protagonizou un grupo de mozos que retivo e pintou un tren en Catoira