15:04

Nove anos despois do accidente do Alvia comeza o xuizo con dous únicos acusados, o maquinista e o que entón era o director de circulación de Adif. A vista iniciarase ás 9:30 con cuestións previas. Por exemplo, o tribunal deberá decidir se acepta como proba un video elaborado por Adif sobre o tramo no que ocorriu o accidente. As víctimas agarda que o xuizo permita coñecer a verdade.

E hoxe, outro centro de atención...A Coruña co cumio hispano-alemán, con Pedro Sánchez e Olaf Scholz á cabeza das dúas delegcións