14:55

O paro segue baixando e Galicia baixa por primeira vez dos 130 mil desempregados. O temor estes bos datos descansan sobre todo no sector servizos e na estacionalidade.

E, o Supremo rexeita os últimos recursos contra o fallo que permite continuar a ENCE na súa actual ubicación outro medio século máis.. pero o goberno local de Pontevedra sinala que a súa loita non acaba aquí. Precisamente onte o Parlmento aprobou a lei de ordenación e xestión do litoral, aínda que sen os medios pra asumir estas competencias que o goberno central sempre lle negou