14:43

Hoxe vanse reptir as concentracións de repulsa polo novo caso de violencia de xénero ocorrido este fin de semana no concello pontevedrés de Oia. Ó agresor, a súa exparella, un garda civil destinado en Baiona tiña retirada arma regulamentaria desde que en abril, cando lle fora dictada unha orde de alonxamento da víctima.

E, xa empredeu camiño de volta o buque que filmou en Terranova os restos do Villa de Pitanxo. O robot que descendeu ata o lugar no que está o pesqueiro no localizou ningún corpo.

Deportes: o Celta certifica, cun triunfo ante o Barcelona, a permanencia en primeira división. ODeportivo toma vantaxe na eliminatoria de ascenso en Segunda ante o Castellón.