14:55

Mantense, a partir do luns, a folga indefinida no transporte de viaxeiros por estrada. O principal obstáculo na negociación entre sindicatos e patronal está na suba salarial: os empresarios vincúlana a actualización de prezos por parte da Administración. Aínda hai marxe pra alcanzar un acordo pero, de momento, non hai convocada ningunha reunión.

Manuel Baltar non interviu no pleno no que a oposición lle volveu pedir a dimisión. a moción foi rexeitada. O vindiero martes terá que declarar como investigado por un presunto delito contra a seguridade vial.

O tempo.

Mantense a inestabilidade, pero soben lixeiramente as temperaturas máximas.