Nova medida da Xunta, nova crítica da oposición polo que consideran electoralismo. O goberno autonómico anunciou rebaixas nas compras de coches de segunda man, BNG e PSdG veno como un intento de mellorar a súa imaxe pública. A oposición xa anunciou que no debate do estado da autonomía da vindeira semana presentará un proxecto alternativo ó popular.

Hoxe Alfonso Rueda vaise reunir co alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome. Segunda cita cos rexedores das principais cidades. Mentres, en Madrid, encontro da conselleira Éthel Vázquez co secretario de estado de Transportes co atraso na chegada dos trens Avril ou os problemas de prazas en Renfe como temas centrais