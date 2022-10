14:55

Cita clave para a pesca en Vigo. Hoxe abre no recinto feiral unha nova edición de Conxemar... Un certame no que está moi presente o veto á pesca de fondo en case un cento de áreas mariñas atlánticas... unha medida que entra en vigor o domingo.

N inauguracion estará o presidente da Xunta... alí atoparase co alcalde de vigo... pero Alfonso Rueda e Abel Caballero non mantiveron a reunión prevista para este luns.

Accidente mortal en Ponteareas na A-52. Un atropelo... descoñécense as circunstncias do suceso. Unha nova víctima mortal nas estradas que xa nos deixan un balance moi negtivo en setembro. Faleceron dez persoas en accidente fronte ás seis do mesmo periodo do anos pasado