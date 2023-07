14:56

A Coruña reviveu este luns a agresión homófoba que lle custou a vida hai dous anos a Samuel Luiz. O colectivo LGTBI pide que non se baixe a garda na defensa duns dereitos que seguen vendo ameazados. O caso aínda está pendente de xuizo.

Tamén estamos pendentes do regreso dos mariñeiros que tiveron que abandonar o barco tras un incendio no gran sol. Os primeiros xa emprenderon a viaxe de volta