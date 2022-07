14:57

A rúa Bos Aires da Coruña foi este fin de semana o lugar para lembrar o mozo Samuel Luiz asasinado a golpes hai agora un ano. Flores e carteis reivindicativos de amigos e colectivos en defensa dos dereitos LGTBI. O caso está pendente de xuizo: tres persoas están en prisión e dous menores xa foron condenados.

E, este luns estamos pendentes da reunión da conselleira de infraestructuras cos alcaldes dos concellos afectados polo cambio no mapa da rede de buses de ámbito etatal. Unha xornada na que recuperamos o polbo galego nos meracados. Desde as cinco da mañá a campaña volve a estar aberta.

Deportes. O celta volve ó traballo coa sorpresaa pola probable venda de Brais Méndez á Real Sociedade.



O tempo.

Persiste aínda certa inestabilidade atmosférica. Deste xeito, os ceos presentarán intervalos nubrados, con máis nubes pola mañá e posibilidade de chuvias febles no extremo norte.