14:57

A cinco días da súa comparecencia xudicial por un presunto delicto contra a seguridade vial, Manuel Baltar terá que dar, de novo, explicacións no pleno da Deputación provincial. Ás 10 comeza un pleno extraordinario.

Non se agarda que cambie o discurso do pasado venres: entón pediu disculpas persoxa dixo que non pensa dimitir.

Deportes: O Celta cae en Xetafe cun penalti no primeiro minuto do partido.

O tempo: Mantense a inestabilidade e van continuar os chuvascos que serán máis xeralizados pola tarde. Descenso significativo das temperaturas que volven a valores máis normais.