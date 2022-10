14:55

Nove anos despois do accidente do tren Alvia en Santiago, no que morreron 80 persoas, esta semana comeza o xuizo con dous acusados....o maquinista e o director de seguridade na circulación de Adif.... Iso será o mércores... hoxe a asociación de víctimas reclama que se diriman tamén responsabiliddes políticas e vai pedir ás portas do congreso a dimisión da vicepresidenta segunda do Congreso, Ana Partor, ministra cando ocorriu o accidente.

Hoxe cita en Vigo coa pescana víspera de Conxemar...a que non está prevista é a reunión fixada para hoxe entre Alfonso Rueda e Abel Caballero