14:59

A cordialidade nas formas non evitou que Alfonso Rueda e Gómez Besteiro puxeran en evidencia as profundas diferencias entre o Goberno e a Xunta. Foron todo discrepancias... non estiveron dacordo nin a forma de comparecer ante os medios.

Mañá, unha nova oportunidade pra alcanzar un acordo entre sindicatos e patronal do transporte de viaxeiros por estrada ue permita a desconvocatoria da folga prevista a partir do luns.

Deportes. O Celta xoga hoxe un novo partido de Liga en Xetafe. Unha oportunidade pra certificar a permanencia