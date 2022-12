14:53

No xuizo dod Alvia, este xoves escoitáronse duras criticas a actuación do ADIF. Un crgo comunitario cusou ó xestor de infraestructuras ferroviarias de non avaliar os riscos da curva da Grndeira e deixar a mitigción do perigo en mans dos maquinistas.

En Lugo... xa está no cárcere o autor confeso da morte de Cristina Cabo. Onte a noite os lugueses ostraron a sú repulsa por este crime.

No tempo.

Hoxe Galicia permanecerá na influencia das altas presións.