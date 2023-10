14:59

Protagonismo hoxe para o ensino. Xunta e sindicatos teñen unha cita a partir das dez na mesa sectorial para abordar as melloras que demandan desde os centros. A principal está nas proporcións de docente e alumno por aula. Os sindicatos xa adiantaron que a proposta inicial da consellaría non convence. O encontro, que se celebrará na Escola Galega de Administración Pública, será determinante: se non se chega a puntos de acordo, haberá folga.

Todo nun luns no que o presidente da Xunta inicia rolda de contactos cos alcaldes. A primeira reunión esta tarde coa alcaldesa de Santiago. Sobre a mesa: a implantación da taxa turística.

E en Cangas, localizouse o corpo sen vida dunha muller que estaba desaparecida desde o luns pasado.