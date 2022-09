14:58

Transporte máis barato igual a máis usuarios. É a principal conclusión despois do primeiro día con descontos nos trens e nos autobuses.

Especialmente no caso do ferrocarril, estímase que o número de viaxeiros podería aumentar entre un 15 e un 50 por cento se se manteñen os prezos á baixa.

Polo demais, primeiro Consello da Xunta tra-las vacacións. Entre os principais acordos, os case 80 millóns de euros para ampliar o Hospital Clínico de Santiago e mercar material contra o cancro