14:59

A dirección do PSdeG acepta abrir negociacións co Bloque pra establecer un pacto naqueles concellos on de suman maioría. Contactos que xa se puxeron en marcha en Santiago. Caso aparte é o de Ourense...alí o candidato do PP quere negociar cos aspirantes do PSdeG e do Bloque unha alternativa ó actual alcalde, pero tanto Luis Seara como Francisco Rodríguez remíteno ás direccións galegas.

E, noticias desde Terranova...localizada a estructura dun baraco... falta or saber se corresponde ó Pintnxo