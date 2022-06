14:56

O naufraxio do Villa de Pitanxo volveu a memoria de todos cando soubemos do naufraxio doutro arrastreiro de Marín. Afortunadamente o caladoiro era outro, o Gran Sol, e tamén distintas as condicións metereolóxicas: o barco acabou indo a pique pero os 11 tripulantes conseguiron poñerse a salvo.

Pasou a súa primeira noite no cárcere o veciño de Carballo acusado de agredir a súa muller. E a plataforma de victimas do Alvia celebra o fallo do tribunal superior de Madrid relacionado coa actuación da comisión que investiga os accidentes ferroviarios