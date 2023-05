14:58

Os salarios e o bloqueo da negociación colectiva centraron as mobilizacións do primeiro de maio, tamén en Galicia. Os sindicatos avisan de que se aveciña un aumento da conflictividade.

Este luns tamén se mobilizaron os mexilloeiros: din que periga a próxima campaña se a consellería do mar mantén os actuais límites a recollida de mexilla.

E, en Vigo continúa aberta a investigación pola sabotaxe a dous autobuses de Vitrasa