O BNG quere que o Parlamento investige a tramitación de ducias de proxectos eólicos, porque consider que a Xunta se convertiu nunha xestoría o servizo das empresas eólicas.

O impulso ás conexións ferroviarias entre Galicia e Portugal é unha das prioridades da rede de Cooperación Transfronteiriza que este mércores se contituiu Lisboa.

No xuizo do Alvia, hoxe declara un perito proposto polo sindicato de maquinistas e, en Lugo concentración pola rebaixa de pena ós familiares dunha nena agredida sexualmente durante anos en Baleira