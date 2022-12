14:53

Os mriñeiros que recolleron ós superviventes do Pitanxo confirmaron na Audiencia Nacional que o patrón do barco afundido e o seu sobriño cambiaron a súa versión das causas do naufrxio. Tamén que o tempo ese 15 de febreiro non era tn malo.

No xuizo do Alvia, hoxe declara o exxefe de seguridde da Axencia ferroviaria europea. E, en Lugo, hoxe podería pasara a disposición xudicial o home detido acusado de matar o domingo a Cristina Cabo.. descoñécese o móbil dunha acción que segundo algúns medios, xa confesou...

No tempo. Cambio radical. Acabou novembro con chuvias intensas, empeza decembro con ceo despexado e máis frío: imos quedando na influencia dun potente anticiclón.