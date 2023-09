14:57

A poucos días do comezo do curso escolar, os alumnos de Segundo de Bacharelato poden respirar algo máis tranquilos. Nun ano especialmente difícil xa saben polo menos que a ABAU de 2024 será moi similar á de anos anteriores. En Galicia estaban nesta situación 12 mil estudantes.

Hoxe tamén falamos da dimisión como concelleiro do candidato do PP en Ourense. Manuel Cabezas deixa a corporación tras desmarcarse do pacto do seu partido con Jácome.

Ademais, Augas de Galicia abre expediente sancionador á xestora da mina de San Finx, na localidade coruñesa de Lousame.

E repasamos os acordos do Consello da Xunta. Entre outras cousas, redúcese o prazo mínimo para un enterramento. Pasará de 24 a 12 horas.