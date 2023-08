14:52

Nova acción contra o narcotráfico. Coñecese agora coa chegada do buque de vixilancia aduaneira, coa ducia de detidos, a Vigo, pero operación xa tivo lugar hai unha semana.

Os tripulantes do pesqueiro conseguiron afundilo e con el case toda a droga que se sospeita levaba.

Santiago trata de poñer freo as accións pouvo cívicas de moitos turistas e peregrinos, de momento cun código de boas prácticas... pero ó mesmo tempo vai revisar asordenanzas municipais.