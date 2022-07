14:58

Ás tres da tarde comeza a operación especial de tráfico con motivo do inicio das vacacións de xullo. Os que entren ou saia de Galicia en coche por Pedrafita vanse atopar co desvío pola nacional sexta. Onte anunciáronse obras para reducir á metade o tempo de paso por esta zona, pero non estarán alomenos ata dentro dun mes. Ademais non suporá a eliminación de todo o tráfico do pobo.

Sobre os bens de Meirás o lixitio dos Franco co estado quedou visto xa para o fallo xudicial.

E na Coruña temos que dar conta dun atropelo mortal. Unha muller de 54 anos faleceu tras ser alcanzada por un autobús urbano. Outro peón quedou ferido grave