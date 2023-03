14:57

O sector pesqueiro avisa..non permitirá que a eólica mariña limite máis a súa actividade. Lamenta que non se contara con eles para delimitar os poligonos nos que se van poder instalar os muiños... Galicia é a rexión marítima máis afectada.

No ámbito enerxético destaca tamén o acordo entre duas firmas rivais. Enagás merca a rede de gaseoductos a Regosa... E, segue sen resolverse o problema orixinado pola falta de mexilla... Os bateeiros din que está en perigo a campaña do vindediro ano