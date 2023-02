14:49

O sector pesqueiro sinala ue non teñen alternativas ós motores de gasoil e piden un aprazamento das normas que impón o proceso de descarbonización. As confrarías de pescadores piden maior control dos labores de recollida de mexilla.. en Aguiño denuncian que lles arrasaron unha zona importnte de percebe.

Sanidade, o sindicato médico Omega mantñen as asembleas pra decidir posibles mobilizacions, sen descartar a folga. A reunión co SERGAS rematou se acordo.

Deportes. O Celta incorpora ó suizo Seferovic, cedido polo Benfica, tra-lo traspaso de Denis Suárez e o Lugo cambia outra vez de adestrador e vende ó seu goleador