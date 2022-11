09:57

Xornada de protestas en defensa da atención primaria e a sanidade pública. A platafomra Sos sanidade convocou a poboación a manifestarse por toda Galicia. Esta mañá xa o fixeron en Moaña ou en ou Pontearéas, e dende as sete desta tarde fano tamén nas principáis cidades galegas e noutras localidades.

E en Madrid, os trece tripulantes do Menduiña, o pesqueiro que recolleu ós superviventes do Villa de Pitanxo, confirmaron que patrón e o sobriño do Pitanxo cambiaron a versión sobre o sucedido.