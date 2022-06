10:01

O ministerio de transportes vén de rematar a xuntanza convocada en Pedrafita pra abordar a situación do viaduto do castro. Ali estivo o secretario xeral de infraestructuras quen anunciou unha importante reducción de tempo no desvío actual pola nacional sexta.

Xosé Flores, estivo acompañado polo presidente da xunta, Alfonso Rueda e pola conselleira de mobilidade Ethel vazquez, entre outras personalidades.