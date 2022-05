09:54

Conmoción no día de hoxe pola muller agredida esta madrugada polo seu marido en Carballo. En media hora, o rexedor da localidade leerá unha declaración de condena en repulsa do sucedido.A vítima atópase ingresada no hospital da Coruña en estado de gravidade-

Noutros asuntos, a asociación de transportistas de Lugo non descarta volver a convocar un paro no sector ante a inestabilidade do prezo do combustible.