Desde primeira hora desta tarde estamos moi pendentes da desaparición dun piragüista en augas do Río Lerez ao seu paso por Pontevedra. Ata o de agora os efectivos que están traballando alí non deron co seu corpo.

E no debate político instalase a reclamación dunha mellora da rede ferroviaria de cercanías en toda Galicia. Os orzamentos do Estado nos que aparece un investimento moi cativo está a ser o detonante desta esixencia.