09:55

Boas novas pras familias dos falecidos do villa de pitanxo que recibiron esta tarde o apoio unánime da Eurocamara ás suas peticións. Alí no parlamento europeo, as familias pediron que se baixara ao pecio e tamén, máis transparencia na información.

Hoxe reanudouse o xuizo polo descarrilamento do Alvia . Foi o turno dos primeiros policías que acudiron ó lugar do sinistro xusto despois do descarrilamento.

O xuizo durará ata decembro ante o alto volume de declaracións.