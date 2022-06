09:57

Posicións afíns entre as principais forzas opositoras galegas pra reformar o estatuto de autonomía vixente. Na véspera do aniversario da aprobación do estatuto de autonomía do 36, o partido nacionalista e o partido socialista abogan por un cambio que leve a Galicia a obter máis poder politico e económico. Mentres, o partido popular, advirte de que non existe consenso sobre qué aspectos da lexislación hai que cambiar.

Ence estuda a apertura dunha fábrica de biomateriais e de papel nas Pontes que preve dar emprego a máis de 1000 persoas.