10:02

Aprobado no Consello da Xunta o proxecto da lei do litoral. Agora deberá ser tramitado no parlamento. Dende a Xunta cren que podería estar en vigor este mesmo ano.

O secretario xeral do PSdeG, Valentín González Formoso, pide ó goberno galego que non non busque a confrontación co goberno do Estado e que aborde as competencias sobre o litoral como un asunto de país con altura de miras. Ademais, cualificou como unha barbaridade que o presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, circulara cun coche oficial a 215 quilómetros por hora na autovía A-52.

Uns feitos sobre os que tamén se pronunciaron o resto dos principais partidos. Todo nunha xornada na que o paro subiu en Galicia un 2'8 por cento no primeiro trimestre do ano