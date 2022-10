09:59

Conmoción a desta tarde tras coñecer a triste nova do falecemnto dun menor en Ourense tras derrubarse unha parede nos vestiarios do instituto de secundaria Julio Prieto Nespereira, tamén coñecido como intituto sexto. O menor tiña 15 anos e estudaba terceiro da ESO.



En Santiago, hoxe celebrouse unha nova sesión do xuizo polo descarrilamento do Alvia. O primeiro en comparecer foi o interventor do tren, Antonio Martín Marugán. Tamén estaba citado o maquinista que lle deu o relevo en Ourense a Francisco José Garzón, un dos dous acusados no xuizo.