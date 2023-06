09:59

A reorganización sanitaria nos meses de verán é motivo de rifirrafe político e preocupación entre os profesionais que piden unha cita ao presidente da Xunta pra abordalo.

A falla xa arestora de médicos, failles temer especialmente polas urxencias, que terán que atender aos galegos e galegas pero tamén aos turistas... Os médicos recorren á Valedora do Pobo, e máis aló da nosa terra... trasladan á súa inquedanza á sociedade española dos médicos de urxencias.

Con quen non vai debater o presidente da Xunta é co resto das forzas políticas da nosa comunidade como pedía o BNG cara ás eleccións xeráis do 23 de xullo. Non debate pero sí crítica ao goberno do estado.