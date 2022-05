09:54

Xornada de mobilizacións do sector naval. Os traballadores dos estaleiros vigueses, como Barreras e Metalships mobilizaronse no día de hoxe ante a precariadade laboral que atravesa o sector . De feito, a cig estase a mobilizar nestes intres para revindicar mellores condicións e salvagardar o futuro do sector.

Tamén, os teleoperadores volveron as rúas para esixir un convenio digno. Todo nun día no que a falta de médicos nos hospitais preocupa a profesionais e a politicos.