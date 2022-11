10:00

Hai 23 anos que celebramos o día Internacional da Violencia contra a Muller. Houbo avances neste tempo pero ainda non os suficientes que permitan acabar coa lacra da violencia machista. Segundo Fiscalia, cada dia, abrense unha media de 18 procedementos penais de violencia contra as mulleres na nosa comunidade. Uns datos que non debemos pasar por alto nin hoxe 25 de novembro, nin o resto dos dias do ano.

E xa quedan poucos minutos pra que comecen , nas principais cidades galegas, as manifestacións por este 25N.