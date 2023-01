09:57

O Goberno autoriza para Alcoa e Showa Denko 7 parques eólicos e archiva 3 pola falta de documentación da Xunta. Precisamente esta tarde o Vicepresidente galego mantivo unha reunión co comité de Alcoa pra valorar a tramitación dos 5 parques dos que depende a fábrica da Mariña.

Todo despois de que os traballadores da fabrica de aluminio, acordasen coa empresa que non será a té 2025 cando as cuvas traballen ó 100%. O primordial din é modernizar as instalacións.