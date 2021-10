09:59

O avogado do maquinista do Alvia accidentado en Angrois en 2013 insiste na súa inocencia e en que non había ningunha medida de prevención, nin protección, nin de seguridade na curva Grandeira, onde faleceron 80 persoas e houbo máis dun cento de feridos.



Que tal boas tardes... son parte dos argumentos do escrito final de defensa que o letrado vén de presentar. Nos primeiros meses do ano que vén comezará o xuízo en Santiago.



De contado coñecemos máis polo miúdo o contido deste escrito... Nunha tarde que virou gris... de alerta amarela nas provincias de Pontevedra e A Coruña. Meteogalicia avisa de choivas que poden ser localmente fortes e que se senten xa nalgúns puntos, acompañadas de treboadas.