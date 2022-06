09:57

O presidente da Xunta, estivo esta mañá no programa de Radio Nacional "De pe a pa" que se realizou desde a praza do Obradoiro. Na entrevista,Alfonso Rueda, lamentou o retraso da chegada do AVE ás principais cidades galegas, algo que según dixo pode repercutir no turismo na comunidade.

Malestar entre os traballadores de Ryanair no primeiro día de folga. Acusan á compañia de vulnerar os seus dereitos incumplindo os servizos mínimos ordeados polo Ministerio ao querer operar o cen por cen dos voos programados. Os sindicatos anuncian accións legais contra a compañia.