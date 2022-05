09:58



Alberto Nuñez Feijoo e Miguel Tellado xa son senadores autonómicos. Esta mesma tarde, o Parlamento de Galicia acollía o pleno extraordinario no que foron designados cos únicos votos, como xa era previsible, do Grupo Popular.

Tamén, expectación na visita do rei Filipe VI a Vigo para inaugurar a cidade da xustiza e a octava edición da feira internacional da industria naval. Unha Visita que concluiu coa reunión cos familiares dos falecidos do naufraxio do Villa de Pitanxo.