10:03

Prisión permanente revisable pro autor do triplo crime de Valga, José Luis Abet, nunha xornada na que o procesado polo crime de Chapela, Manuel Matanzas, foi declarado culpable (pola maioría do xurado popular) do asasinato dun home en xaneiro de 2021. Agora será a maxistrada da Sección Quinta da Audiencia de Vigo quen dictará a condena correspondente