Hoxe fai un ano dende que comezou o conflito armado entre Ucraína e Rusia. Dende hai uns minutos a comunidade Ucraína en Coruña manifestase polas rúas pra pedir a fin da guerra.

O avogado das familias dos falecidos no Vila de Pitanxo considera que o informe preliminar da CIAIM respalda que o motor do buque estaba en marcha durante o afundimento, tal e como decalrou o seu defendido e supervivente do naufraxio, Samuel Kwesi.