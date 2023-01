10:00

Os grandes parques eólicos e fotovoltáicos poderanse instalar en Galicia, sen necesidade de pasar por avaliacións ambientáis. O goberno español ven de aprobar esta medida no Congreso ante as críticas de ecoloxistas que advirten do risco pro monte.

O sergas comezará en xuño a vacinar ós maiores de 65 anos contra o virus do Herpes Zóster. É unha das varias medidas que adiantou no Parlamento o conselleiro de Sanidade Julio García Comesaña.