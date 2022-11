09:58

Contiúa o Xuizo do Alvia. Na sesión de hoxe o agora secretario do comité de empresa de Renfe, declarou que

Andrés Cortabitarte, un dos acusados, suprimiu as comisións mixtas de seguridade entre Renfe e Adif xa en 2008.

O Sergas abrirá este sábado os hospitáis galegos pra vacinación masiva, fronte o virus da gripe, pros menores de 5 anos. Nos últimos días o número de menores con gripe aumentou ata un 40%.