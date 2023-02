09:55

Xa coñecemos o informe preliminar sobre o accidente do Vila de Pitanxo, que publicou hoxe a Comisión de Investigación de Acidentes Marítimos. Neste iforme non se especifican as causas do afundimento, pero si se constata que só o patón e o seu sobriño levaban o traxe de seguridade.

A Ministra de Defensa visitou hoxe os estaleiros de Navantia en Ferrol, pra coñece-la marcha da construcción das fragatas F110. Unha visita na que falou co comité de empresa de Navantia sobre a inversión no estaleiro.